Бойцы ВСУ с инвалидностью оказались в бедственном положении ТАСС: ставшие инвалидами бойцы ВСУ жалуются на бедственное положение

В социальных сетях резко усилились протестные настроения среди бывших военнослужащих ВСУ, оказавшихся в бедственном положении после возвращения с фронта, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Особенно остро ситуация складывается среди ампутантов.

В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады тероборны, которые атакуют официальные ресурсы бригады комментариями о своем бедственном положении, — сказал собеседник агентства.

Параллельно соцсети заполнены постами отчаявшихся родственников военнослужащих этой же бригады, пропавших без вести в районе села Садки Сумской области. Это подразделение несет тяжелые потери в столкновениях с российской группировкой «Север», отметили журналисты. Жалобы на отсутствие поддержки со стороны государства и тяжелое материальное положение становятся все громче, формируя опасную для украинских властей тенденцию, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине 55 военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без выплат зарплаты. Сын одного из удерживаемых Илья Ярема уточнил, что речь идет о 81-й бригаде из 129-й бригады теробороны.