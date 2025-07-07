Российские войска разнесли здания ТЦК на Украине Минобороны: российские войска ударили по украинским ТЦК и складам боеприпасов

Российские войска нанесли удар по зданиям ТЦК (аналоги военкоматов на Украине), сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также были поражены предприятие по сборке ударных беспилотников, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации.

Нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Цели были поражены в 138 районах.

Ранее сообщалось, что при ударе ФАБ по селу Январскому в Днепропетровской области был полностью ликвидирован командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что погибли также иностранные наемники. Шесть военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

До этого в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России установили контроль над селом Дачное в Днепропетровской области на Украине. Российская армия также взяла Бессаловку в Сумской области. В операциях участвовали военные группировок войск «Север» и «Центр».