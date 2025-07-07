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07 июля 2025 в 10:17

«Впечатляющие цифры»: раскрыты потери польских наемников на Украине

Депутат Бородай: Польша потеряла около 15 тысяч бойцов убитыми на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша потеряла около 15 тысяч наемников убитыми за все время боевых действий на Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он подчеркнул, что речь идет именно о безвозвратных потерях, а не об общем числе пострадавших.

Одни поляки в ходе СВО потеряли убитыми, подчеркиваю, не ранеными и убитыми, не «трехсотыми» и не «двухсотыми», а только убитыми примерно 15 тысяч своих бойцов. Впечатляющие цифры, — высказался Бородай.

По его словам, такие данные свидетельствуют о масштабном участии польских военных в конфликте на стороне ВСУ. При этом он отметил, что Россия защищает свою территорию, тогда как Польша рассматривает Украину как зону своих стратегических интересов.

То, что Польша потеряла 15 тысяч своих бойцов, означает, что польские войска приняли самое активное участие в борьбе за Украину. Мы боремся за свою землю. Они считают, что это их земля, их крейсер, их окраина, которую они с давних пор называют Украиной, — резюмировал Бородай.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Польша способна получить поддержку некоторых стран НАТО в своих территориальных претензиях на западные области Украины. Он обратил внимание на значительное количество жителей государства, обладающих двойным гражданством, в том числе польским, венгерским и румынским.

СВО
Польша
Украина
наемники
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