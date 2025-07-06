В Госдуме сообщили о желании стран НАТО отхватить часть Украины Депутат Чепа: в НАТО поддержат притязания Польши на территорию Украины

Польша способна получить поддержку некоторых стран НАТО в своих территориальных претензиях на западные области Украины, заявил ТАСС депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий обратил внимание на значительное количество жителей страны, обладающих двойным гражданством, в том числе польским, венгерским и румынским. По его словам, на данные территории претендуют сразу несколько государств.

Многое будет зависеть от того, как будут выстроены условия соглашения по украинской проблеме. Наверняка потом будут возникать вопросы какой-то компенсации расходов, и Польша может взять на себя определенные обязательства в обмен на землю. Здесь поляки могут найти себе поддержку среди участников НАТО, — сказал парламентарий.

До этого представитель МИД Украины Георгий Тихий охарактеризовал дискуссии о вступлении страны в НАТО как крайне негативные для Киева. Дипломат указал, что все возможные аргументы уже многократно озвучивались, и обсуждение продолжает двигаться по замкнутому кругу без существенного прогресса.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис высказал предположение о скором полном крахе Украины. Он связал такой прогноз с вероятным отказом Киева от подписания мирного договора с Москвой. Как отметил аналитик, ключевым фактором этого развития событий станет прекращение американских поставок вооружений для украинской армии.