«Искандер-М» накрыл пункт дислокации войск с полусотней солдат Армия России ликвидировала до 50 солдат ВСУ ударом «Искандера-М» в Чугуеве

Вооруженные силы России ударили из ракетного комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации украинских войск в Чугуеве Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате было ликвидировано до полусотни военнослужащих армии противника, передает РИА Новости.

Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что пункт временной дислокации противника находился в лесном массиве. Он был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. На объекте находились бойцы одного из подразделений 154-й ОМБр украинской армии. При ударе «Искандера» также были уничтожены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщал об ударе «Искандеров» по батарее ЗРК Patriot. По его данным, в результате киевская система противовоздушной обороны практически утратила способность перехватывать цели. В Минобороны не комментировали данную информацию.