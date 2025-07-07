Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 13:43

«Искандер-М» накрыл пункт дислокации войск с полусотней солдат

Армия России ликвидировала до 50 солдат ВСУ ударом «Искандера-М» в Чугуеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили из ракетного комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации украинских войск в Чугуеве Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате было ликвидировано до полусотни военнослужащих армии противника, передает РИА Новости.

Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что пункт временной дислокации противника находился в лесном массиве. Он был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. На объекте находились бойцы одного из подразделений 154-й ОМБр украинской армии. При ударе «Искандера» также были уничтожены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщал об ударе «Искандеров» по батарее ЗРК Patriot. По его данным, в результате киевская система противовоздушной обороны практически утратила способность перехватывать цели. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Харьковская область
Украина
ВСУ
Искандер-М
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.