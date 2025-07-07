Появились кадры боев за Дачное Минобороны России показало, как армия РФ выбила ВСУ из Дачного

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство показало кадры боестолкновений с противником.

Расчетами разведывательных БПЛА была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в Днепропетровской области, расположенных в районе населенного пункта, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее российские вооруженные силы продолжили продвижение и взяли контроль над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области, а также над селом Бессаловка в Сумской области. В этих операциях были задействованы формирования группировок «Север» и «Центр».

До этого российские войска осуществили масштабные удары по военной инфраструктуре Украины. Как уточнили в оборонном ведомстве, поражены здания ТЦК, производственные мощности по сборке боевых дронов, а также склады с боеприпасами и горючим. Удары осуществлялись комплексно, с использованием авиации, беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии.