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07 июля 2025 в 12:03

Стало известно, каких наемников ВСУ могли уничтожить под Днепром

Военэксперт Матвийчук: в Январском могли быть уничтожены молодые наемники ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В селе Январском в Днепропетровской области могли быть уничтожены молодые наемники Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что под обстрелом погибли иностранные специалисты по обслуживанию и применению вооружений.

Я полагаю, что в Январском погибли специалисты по обслуживанию и применению вооружений. Периодически у них тоже ротация проходит. Я думаю, что туда были переброшены молодые наемники, которые только прибыли для получения вида на жительство, документов, чтобы в дальнейшем сопровождать ВСУ, — сказал Матвийчук.

Ранее ТАСС сообщило, что в результате точного удара фугасной авиационной бомбой по Январскому был полностью уничтожен командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его данным, при ликвидации объекта погибли украинские военные, среди которых находились иностранные наемники.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что наступление ВС России заставляет командование ВСУ сокращать линию обороны и менять тактику. Эти усилия подрывает хаотичный подход к укреплению линий боевого соприкосновения.

СВО
ВСУ
наемники
Днепропетровская область
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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