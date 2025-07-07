Каким был найденный мертвым Роман Старовойт: самые яркие кадры его жизни

Следственный комитет РФ подтвердил смерть бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено 7 июля 2025 года в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья вскоре после отставки с поста министра транспорта, объявленной указом президента РФ Владимира Путина утром в тот же день. Основной версией гибели следствие называет самоубийство.

СМИ связывают отставку Старовойта с возможными нарушениями, допущенными в период его губернаторства в Курской области (2018–2024). По информации Telegram-канала Mash, против него могло быть возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ (мошенничество и растрата), связанное с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Также следствие проверяло его причастность к нарушениям в закупках медикаментов для больниц Курской области и провалу транспортной реформы в Курске.

Источники утверждают, что эти обвинения могли стать причиной его самоубийства, а давление со стороны правоохранительных органов усилилось после показаний его бывшего заместителя Алексея Смирнова, который также стал его преемником в качестве врио губернатора в мае 2024 года. Именно Смирнов, по данным Telegram-канала Shot, дал показания против Старовойта в рамках расследования о хищениях.

Каким был Старовойт при жизни, смотрите в галерее NEWS.ru.