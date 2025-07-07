Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 17:12

Каким был найденный мертвым Роман Старовойт: самые яркие кадры его жизни

Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка. Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет РФ подтвердил смерть бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено 7 июля 2025 года в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья вскоре после отставки с поста министра транспорта, объявленной указом президента РФ Владимира Путина утром в тот же день. Основной версией гибели следствие называет самоубийство.

СМИ связывают отставку Старовойта с возможными нарушениями, допущенными в период его губернаторства в Курской области (2018–2024). По информации Telegram-канала Mash, против него могло быть возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ (мошенничество и растрата), связанное с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Также следствие проверяло его причастность к нарушениям в закупках медикаментов для больниц Курской области и провалу транспортной реформы в Курске.

Источники утверждают, что эти обвинения могли стать причиной его самоубийства, а давление со стороны правоохранительных органов усилилось после показаний его бывшего заместителя Алексея Смирнова, который также стал его преемником в качестве врио губернатора в мае 2024 года. Именно Смирнов, по данным Telegram-канала Shot, дал показания против Старовойта в рамках расследования о хищениях.

Каким был Старовойт при жизни, смотрите в галерее NEWS.ru.

Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра
Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области.
Фото: РИА Новости
Международная выставка-форум «Россия»
Международная выставка-форум «Россия»
Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости
3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости
Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт»
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт»
Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв
Роман Старовойт
суициды
Курская область
отставки
губернаторы
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.