Каким был найденный мертвым Роман Старовойт: самые яркие кадры его жизни
Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Следственный комитет РФ подтвердил смерть бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено 7 июля 2025 года в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья вскоре после отставки с поста министра транспорта, объявленной указом президента РФ Владимира Путина утром в тот же день. Основной версией гибели следствие называет самоубийство.
СМИ связывают отставку Старовойта с возможными нарушениями, допущенными в период его губернаторства в Курской области (2018–2024). По информации Telegram-канала Mash, против него могло быть возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ (мошенничество и растрата), связанное с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Также следствие проверяло его причастность к нарушениям в закупках медикаментов для больниц Курской области и провалу транспортной реформы в Курске.
Источники утверждают, что эти обвинения могли стать причиной его самоубийства, а давление со стороны правоохранительных органов усилилось после показаний его бывшего заместителя Алексея Смирнова, который также стал его преемником в качестве врио губернатора в мае 2024 года. Именно Смирнов, по данным Telegram-канала Shot, дал показания против Старовойта в рамках расследования о хищениях.
Каким был Старовойт при жизни, смотрите в галерее NEWS.ru.
Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области.
Фото: РИА Новости
Международная выставка-форум «Россия»
Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости
3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости
Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт»
Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв