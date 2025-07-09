Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ RT: два бойца пленили командира ВСУ и ликвидировали его подчиненных

В зоне СВО два бойца ВС России взяли в плен командира ВСУ, сообщает RT. Кроме того, они захватили оружие и ликвидировали его подчиненных. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как сообщается, российский военнослужащий нанес ранения украинскому командиру в ногу, после чего его товарищ по службе захватил командира в плен. По его утверждению, плененный оказался пулеметчиком, который использовал натовское оружие в боевых действиях.

Мы этот трофей тоже забрали себе. Потом вылезли четверо его подчиненных. Я пересел на этот пулемет и ликвидировал их, — заявил боец.

Ранее сообщалось, что украинский военный Иван Шаповал попал в плен, когда боец ВС России отправился к реке за водой. Минобороны РФ опубликовало видео, где он рассказал свою историю. Шаповал вспомнил, что боец ВС России представился Игорем.

До этого пленный боец сообщил, что нехватка личного состава в украинской армии очень сильно ощущается. По его словам, это видят все военнослужащие, которые попадают на фронт.

Также военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки «Центр», рассказал, что решил вступить в ряды украинской армии, чтобы избежать своего третьего тюремного срока. Во время первого заключения мужчина сделал себе наколку в виде свастики — он признался, что пожалел об этом.