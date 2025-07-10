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10 июля 2025 в 04:30

Раскрыто, как изменились темпы наступления ВС России в зоне СВО

Военэксперт Онуфриенко: темпы наступления ВС России резко возросли

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска наступают на всех направлениях СВО, при этом темпы наступления в летние месяцы резко возросли, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, при сохранении этой тенденции продвижение может достичь успешных показателей осени прошлого года. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Можно сказать, что наступление идет практически по всем фронтам. Темпы за прошедший месяц и первую декаду июля выше, чем были в этом году, причем они резко возросли. И если они сохранятся, то по темпам продвижения мы выйдем на те показатели, которые были в октябре — ноябре прошлого года, — сказал Онуфриенко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ночь на среду, 9 июля, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. По информации ведомства, в атаке были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО.

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