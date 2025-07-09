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09 июля 2025 в 22:24

Военный эксперт рассказал, что ослабит ВСУ в ДНР

Эксперт Гагин: окружение ВСУ в Константиновке ускорит взятие ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Взятие крупной группировки ВСУ в огневой мешок в районе Константиновки в ДНР существенно ослабит украинские войска на территории республики, сообщил ТАСС военный эксперт Ян Гагин. По его мнению, этот район может стать местом ликвидации значительного числа личного состава ВСУ.

Это возможность локально ликвидировать крупную группировку, стратегически это очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение ДНР, выйти на рубежи конституционных границ региона, — отметил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат. Там уточнили, что огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.

ВСУ
ВС РФ
Украина
Ян Гагин
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