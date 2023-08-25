Составлен список артистов, которых лишили вида на жительство в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Константин Меладзе

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе лишился вида на жительство в России и потерял статус индивидуального предпринимателя, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». Кто еще из артистов остался без ВНЖ и по какой причине?

Кто из артистов лишился ВНЖ в России

Меладзе, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, лишен статуса ИП в России. Юридическое лицо было ликвидировано в связи с окончанием срока действия ВНЖ. Музыкант потерял право жить и вести бизнес на территории России.

«Перебравшийся в Европу Константин Меладзе потерял ВНЖ в России. У композитора украинское гражданство и на российское он его никогда не менял. Последние полтора года Меладзе-старший живет в Италии: там у него просторная вилла у подножья Альпийских гор», — пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Константин Меладзе в 2022 году вместе с супругой Верой Брежневой покинул Россию и обосновался в Италии. В Подмосковье у него остался особняк в элитном поселке Истринского района.

В июне 2023 года украинская певица Вера Брежнева лишилась ВНЖ в России. Как сообщает KP.RU, документ артистки, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован, из-за чего ИП Киперман В. В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа) на территории страны был ликвидирован.

«Не исключено, что артистку лишили вида на жительство либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — заявил адвокат Андрей Алешкин.

Комик Идрак Мирзализаде в 2021 году был лишен вида на жительство в России после того, как грубо высказался в адрес россиян в YouTube-шоу «Разгоны». Его привлекли к ответственности за оскорбления по национальному признаку. Юморист отсидел в СИЗО 10 суток, после чего ему пожизненно запретили въезд в страну.

В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды. В феврале 2022 года Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 2035 года.

Продюсер шоу «Орел и решка» Нателла Крапивина была лишена российского паспорта в марте 2022 года. Она критиковала российскую власть в соцсетях, однако гражданство было аннулировано из-за допущенных ошибок при его получении.

«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н. В. Крапивиной в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В этой связи Н. В. Крапивина и ее сестра А. В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством порядка», — говорится в релизе пресс-центра МВД.

Кого из артистов хотят лишить российского гражданства

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) российского гражданства за «оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО». По мнению политика, комик своим творчеством «старается разобщить людей», сообщает РИА Новости.

Депутат Сергей Миронов предложил лишить французского актера Жерара Депардье российского паспорта за высказывания по Украине.

«Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию», — заявил парламентарий.

Член Совета Федерации Елена Афанасьева призвала лишить певца Валерия Меладзе российского паспорта после того, как артист высказался в поддержку Украины на одной из вечеринок в Дубае.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала Афанасьева в своем Telegram-канале.

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