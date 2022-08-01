«Я уже не та»: Брежнева показала, как выглядит после отъезда из России Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа с печалью в глазах

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вера Брежнева

Уехавшая из России Вера Брежнева поделилась с поклонниками свежим фото, на котором она предстала без макияжа, с потухшим взглядом и печалью в глазах. Певица заявила, что ей самой непривычно смотреть на себя, так как «всё привычное осталось в прошлом».

Фото: соцсети

Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть всё: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри, — поделилась переживаниями бывшая солистка «ВИА Гры».

Сейчас певица практически перестала появляться на публике. Вместе с мужем Константином Меладзе она живёт на вилле в Италии. Артистка пожаловалась, что несмотря на боль всё же старается сохранить любовь. Она добавила, что люди в её близком окружении тоже меняются.

Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет, — написала осудившая спецоперацию на Украине Брежнева.

Ранее блогер Лена Миро заявила, что брак Веры Брежневой и Константина Меладзе обречён на развод из-за первой жены продюсера. Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и троих их общих детей — дочерей Алису и Лию и сына Валерия.