Продюсеру Лободы отказали в восстановлении российского гражданства Экс-продюсеру Лободы Крапивиной отказали в возвращении российского паспорта

Фото: Соцсети

Нателла Крапивина

Бывшему продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной отказали в возвращении российского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash. Паспорт у нее забрали в марте из-за обнаруженной в документах ошибки, а также на фоне критики спецоперации с ее стороны, но оспорить незаконность этих действий в суде, по данным канала, продюсер не смогла.

Как пишет Mash, Крапивина подала иск к ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю и потребовала, чтобы решение о лишении гражданства было аннулировано, а паспорт возвращен. По словам продюсера, российский паспорт она получила до совершеннолетия, как дочь гражданина России, передает канал. Поэтому, пишет Mash со ссылкой на слова Крапивиной, она не могла предоставить недостоверных или ложных сведений в силу возраста.

По данным канала, в итоге суд отказал продюсеру в заявлении и она уехала в Израиль.

Ранее директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал лишить уехавших звезд гражданства и госнаград. Депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал дополнить эту меру конфискацией принадлежащего Максиму Галкину и Алле Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь.

Певец, депутат Госдумы Денис Майданов в свою очередь выступал с инициативой запретить упоминать имена критикующих РФ артистов в СМИ.