В Госдуме предложили лишить Жерара Депардье российского гражданства

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить французского актёра Жерара Депардье гражданства. Он считает, что знаменитости, осуждающие спецоперацию России на Украине, должны определиться «по чью они сторону баррикад», передаёт URA.RU.

Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию, — заявил Миронов.

Ранее в интервью французский актёр заявил , что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента РФ Владимира Путина. Тогда же он высказал намерение передать доходы от запланированных во Франции концертов пострадавшим украинцам.

Позднее поступок Депардье оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский актёр «не понимает, что происходит». Представитель Кремля тогда уточнил, что российская сторона готова дать Депардье разъяснения по политической ситуации.

Вопрос о лишении Депардье гражданства РФ уже обсуждался в Госдуме. Тогда депутат Султан Хамзаев предлагал не только лишить актёра российского паспорта, но и изъять у него недвижимость в Грозном и Саранске, чтобы передать её детям-сиротам. В ответ на это в Чечне призвали не воспринимать всерьёз слова Депардье о спецоперации и отметили, что он не часто бывает в столице региона.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».