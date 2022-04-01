В Чечне призвали не воспринимать всерьёз слова Депардье об Украине

Жерар Депардье — эксцентричный артист, поэтому не стоит серьёзно относиться к его словам о спецоперации на Украине, считает глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев. По его мнению, Депардье «не совсем понимает, что происходит вокруг», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Депардье — эксцентричный артист в полном понимании этих слов. Поэтому серьёзно относиться к его словам нет необходимости. Бывают люди, у которых сегодня одна позиция, завтра другая, не совсем последовательная. Мне кажется, он не совсем понимает, что происходит вокруг, — высказался Тапаев.

Он посоветовал Депардье высказываться только в тех сферах, в которых он компетентен. Например, считает Тапаев, французский артист может здраво рассуждать о кино и искусстве. Он также отметил, что Депардье не очень часто бывает в своей квартире в Чечне.

Ранее в интервью Депардье заявил, что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента Владимира Путина. Кроме того, он высказывал намерение передать доходы от запланированных во Франции концертов пострадавшим украинцам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актёр «не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, поскольку не совсем погружён в политическую повестку дня». Он добавил, что российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей в соседнем государстве.