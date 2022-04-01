В Госдуме высказались за лишение Депардье российского гражданства

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить гражданства России французского актёра Жерара Депардье за высказывание о спецоперации на Украине. Парламентарий также призвал конфисковать недвижимость актёра в РФ и передать её нуждающимся, сообщает РИА Новости.

Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления, — цитирует агентство депутата.

Хамзаев также напомнил, что Депардье принадлежат две квартиры, полученные им в дар в Грозном и Саранске. Он считает, что эта недвижимость должны быть изъята и передана нуждающимся в жилье детям-сиротам. По мнению парламентария, «это было бы самым правильным решением».

Ранее в интервью Депардье заявил, что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента Владимира Путина. Кроме того, он высказывал намерение передать доходы от запланированных во Франции концертов пострадавшим украинцам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актёр не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, поскольку не совсем погружён в политическую повестку дня. Он добавил, что российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей в соседнем государстве.