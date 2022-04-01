«Не понимает, что происходит»: Песков о словах Депардье про спецоперацию

Французский актёр Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания актёра по поводу российской военной операции на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей на Украине.

Я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружён в политическую повестку дня, — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что актёру могут рассказать про события 2014 года на Украине, а также про Минские соглашения, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и действия украинских властей в отношении жителей Донбасса.

Ранее в интервью Депардье заявил , что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности, президента Владимира Путина. Также французский актёр пообещал отдать пострадавшим украинцам все доходы от запланированных в Париже концертов.

Через несколько дней после начала российской военной операции на Украине Депардье выступил против действий властей РФ и призвал приступить к переговорам.

В конце февраля фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сесть за стол переговоров с Украиной. Музыканты Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин высказались против конфликта на Украине. Они призвали политиков сесть за стол переговоров.