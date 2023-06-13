Mash: у Лидии Федосеевой-Шукшиной прогрессировала болезнь сердца

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Лидия Федосеева-Шукшина

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что у актрисы театра и кино Лидии Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность. По информации канала, она по-прежнему находится в реанимации. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным Mash, состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось буквально на днях. В публикации говорится, что врачи стараются при помощи медикаментов компенсировать левожелудочковую недостаточность актрисы.

Ранее СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Отмечалось, что у артистки подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Ей проводят полное обследование. Как рассказала NEWS.ru дочь актрисы Ольга Шукшина, ее мать находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что режиссер Никита Михалков был помещен в одну из столичных больниц. По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. «112» отмечал, что Михалков поступил в больницу с жалобами на перебои в работе сердца и одышку. Позднее супруга режиссера Татьяна Михалкова заявила, что ее муж проходит плановую проверку.