Стало известно о состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы, рассказала NEWS.ru ее дочь Ольга. По данным Telegram-канал «112», ее состояние полностью стабилизировалось.

Ольга Шукшина уточнила, что актриса выписана не домой, а в реабилитационный центр, поскольку с ее диагнозом требуется длительное восстановление.

В начале июня Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц. Сообщалось, что у нее подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Дочь актрисы Ольга заявила, что ее мать находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений столицы.

Telegram-канал Mash сообщал, что у Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность и она находится в реанимации. Позднее каналу стало известно, что актриса пошла на поправку, ее из реанимации перевели в неврологическое отделение. Сама Федосеева-Шукшина и ее представители эту информацию не комментировали.