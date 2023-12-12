Благодарность Путину, потеря Зеленского: где сейчас актер Марат Башаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров

Актер и телеведущий Марат Башаров сделал предложение своей новой избраннице Асе Борисовой. Что еще известно о личной жизни артиста, как он живет сейчас?

Что известно о личной жизни Башарова

Марат Башаров был женат три раза. Его первой избранницей стала Елизавета Круцко, у них есть дочь Амели. Пара развелась в 2004 году из-за слухов о романе актера с другими женщинами.

Второй супругой телеведущего была Екатерина Архарова. В октябре 2014 года она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах Архарова обвинила мужа.

Башаров в ответ заявил, что Архарова давно страдает от алкогольной зависимости. При этом он не отрицал, что ударил бывшую супругу.

«Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному — у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа. Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — заявил Башаров.

В 2017 году актер женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала мужа. В декабре 2018 года телеведущий сломал жене нос. Тогда женщина подала на развод и в программе «Прямой эфир» призналась, что артист поднимал на нее руку.

После развода с третьей супругой 49-летний Марат Башаров начал встречаться с актрисой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Она тоже актриса, раньше работала в театре, а сейчас появляется на экране, например, в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».

Башаров признавался, что хочет жениться на избраннице.

«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — сказал актер в передаче «Жизнь и судьба».

Телеведущий Борис Корчевников спросил, не боится ли избранница Башарова стать жертвой рукоприкладства.

«Конечно, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Мы говорили об этом не раз. Я думаю, что она мне просто очень верит», — ответил артист.

Помолвочное кольцо, которое Башаров подарил невесте, оценивается примерно в 1 млн рублей. Дата свадьбы пока не назначена, однако предполагается, что торжество пройдет летом.

Башаров исповедует ислам, поскольку родился в Татарстане. Борисова еще не решила, будет ли менять веру, чтобы провести свадебный обряд никах. Она отметила, что хотела бы родить от актера дочь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Марат Башаров и его жена Елизавета

Что Башаров говорил про СВО и уехавших артистов

В 2022 году Марат Башаров в соцсетях выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за проведение спецоперации.

В сентябре этого года он заявил, что ему жаль уехавших коллег.

«Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час отвернулись, слиняли из страны, от своей матери, от Родины, которая родила тебя, дала тебе воспитание, бесплатное обучение, бесплатную медицину, тебя взрастила», — сказал Башаров.

По его мнению, все уехавшие звезды в итоге поймут ошибочность своего поступка и «будут кусать локти».

Что Башаров говорил про Зеленского

Марат Башаров рассказывал, что дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он был актером и снимался в кино, однако сейчас он потерял с ним связь.

«Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский, бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — заявил артист порталу Teleprogramma.pro.

Чем сейчас занимается Башаров

Марат Башаров продолжает сниматься в кино. В этом году вышла картина «Баба Яга спасает мир» с его участием.

Также с апреля 2023 года он ведет программу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ.

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