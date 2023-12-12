Неприязнь к РФ, осуждение СВО, Латвия: где сейчас актер Ивар Калныньш

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Ивар Калныньш

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш после начала спецоперации разорвал все связи с Россией. Чем известен артист, что он говорил про СВО?

Чем известен Ивар Калныньш

Актер театра и кино Ивар Калныньш родился 1 августа 1948 года в Риге. В 1974 году он окончил театральный факультет Латвийской консерватории (ныне — Латвийская музыкальная академия) имени Язепа Витола, получив диплом актера театра и кино.

В 1972–2000 годах служил в Художественном академическом театре имени Я. Райниса в Риге. Также играл в антрепризных спектаклях в Москве и Риге.

В кино дорогу к славе Калныньшу открыла Вия Артмане, предложив сняться в роли молодого любовника стареющей примадонны в фильме «Театр» (1978) режиссера Яниса Стрейча по роману Сомерсета Моэма.

Всего Калныньш снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. В 1990-е годы он был депутатом сейма Латвии, работал в комиссии по культуре.

С 1970-х годов выступал как певец с концертами. Записал и выпустил несколько компакт-дисков и альбомов.

В 2003 году участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой». В 2006 году принимал в паре с Майей Усовой участие в шоу «Танцы на льду» на канале РТР, но покинул проект из-за травмы.

Что известно о личной жизни Ивара Калныньша

Ивар Калныньш был женат три раза. Его первой избранницей стала женщина по имени Илга, с ней он прожил 20 лет. Со второй, актрисой Аурелией Анужите, — семь лет.

Третья жена актера Лаура по профессии юрист.

Кроме того, у Калныньша пятеро детей — дочери Уна и Элена от первого брака, сын Микис от второго брака и дочери Луиза и Вивьен от третьего.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ивар Калныньш с женой Лаурой

Что Ивар Калныньш говорил про Россию и СВО

Ивар Калныньш стал известным именно в России, однако после начала спецоперации разорвал с ней все связи. Из-за этого многие поклонники посчитали его неблагодарным. В марте он ответил на критику, заявив, что якобы не остался в долгу у коллег из РФ.

«Мне говорят: „Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все“. Я говорю: „Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому еще должен“. Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников», — сказал артист.

Калныньш не поддерживает СВО и не верит, что конфликтующие стороны придут к перемирию.

«Ошибки продолжаются, и очень дорого приходится платить за это. Нужен совсем другой подход. Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: „Е-мое, что мы дурью занимаемся?“» — подчеркнул он.

Помимо этого, актер называл Россию «империей зла» и говорил, что больше не будет сниматься в российских картинах.

«Все русское вызывает неприязнь благодаря этому конфликту», — высказывался он.

Что про Ивара Калныньша говорят коллеги из России

Народный артист России Александр Пашутин отметил, что после распада СССР Ивар Калныньш снимался не в Латвии, а в России.

«И снимался, и участвовал в спектаклях, и на все кинофестивали его приглашали. Его очень тепло принимали. Калныньшу завидовали его латышские коллеги, потому что его принимали здесь с распростертыми объятиями», — прокомментировал актер.

Также он напомнил Калныньшу о вечеринке за счет Первого канала, в которой артист участвовал несколько лет назад. Пашутин заявил, что если латвийский коллега хочет «забыть все российское», то пусть вернет все заработанные в РФ деньги.

«Чтобы тебе ничего больше не напоминало о России. Посчитай их и верни. Все-все гонорары — за фильмы, за спектакли, за кинофестивали», — сказал он.

Заслуженный артист РФ заявил, что Калныньш никогда не выражал особой приверженности к России и всегда избегал разговоров на идеологические темы.

«Насколько я помню, когда речь заходила о каких-то идеологических моментах, он всегда очень дистанцировался. Что касается его нынешней жизненной позиции, что он так восторженно непримирим к России, это его личное дело. Господь с ним, если он так думает», — сообщил он.

Народная артистка России Татьяна Пилецкая заявила, что не была удивлена поведением Калныньша, поскольку он и ранее позволял себе высокомерное отношение к окружающим.

Чем сейчас занимается Ивар Калныньш

Сейчас Ивар Калныньш живет в Латвии. С российскими коллегами он разорвал отношения и прекратил общаться.

Артист играет в двух рижских театрах: Малом и Новом. Также он нередко появляется на местном телевидении.

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