Пост об СВО, Чубайс, Израиль: куда пропала актриса Паулина Андреева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Актриса театра и кино Паулина Андреева в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. Чем она занимается сейчас, в каких проектах задействована?

Чем известна Паулина Андреева

Паулина Андреева (настоящее имя — Екатерина) родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. В детстве увлекалась танцами, после школы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Однако после двух лет обучения она уехала в Москву и стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Еще во время учебы Андреева начала театральную карьеру. На третьем курсе Школы-студии она играла в спектакле «Околоноля» режиссера Кирилла Серебренникова, после вуза стала служить в МХТ имени Чехова. В годы учебы артистка изменила имя на Паулина.

В кино Андреева дебютировала в 2007 году, снявшись в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований». Затем она сыграла еще в нескольких проектах, а в 2013 году появилась в сериале «Оттепель», где исполнила одноименный романс Константина Меладзе. Проект был отмечен премией «ТЭФИ» как лучший телевизионный фильм.

В 2013 году Андреева снялась в сериале «Саранча», а спустя два года исполнила роль Есении Стекловой в детективе Юрия Быкова «Метод». Эта работа принесла актрисе популярность. В 2020 году на экраны вышло продолжение проекта — «Метод-2», в нем Андреева вернулась к роли Есении.

В 2019 году Андреева впервые выступила в качестве режиссера — она сняла короткометражку «Плачу с вами». В 2020 году состоялась премьера сериала «Псих», где она дебютировала как сценарист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Паулина Андреева

Что известно о личной жизни Паулины Андреевой

В сентябре 2019 года Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука, который старшее ее на 21 год.

В 2021 году у супругов родился сын Иван. Актриса держала беременность в тайне. Также она предпочитает не показывать снимки наследника.

Что Паулина Андреева говорила об СВО

Зимой 2022 года Паулина Андреева высказалась против спецоперации. Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях. После этого актриса временно пропала из поля зрения средств массовой информации.

Весной того же года Андрееву засняли в ресторане в Стамбуле. Вместе с ней за столиком сидели экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс и его супруга, при этом Федора Бондарчука в их компании не было.

В июне 2022 года стало известно, что родственники Андреевой эмигрировали. Ее братья переехали в Израиль. Они сообщили об этом в личных блогах. Брат артистки Игорь даже успел жениться в Тель-Авиве.

Тогда поклонники решили, что актриса тоже скоро уедет, но выяснилось, что в Стамбуле она просто проводила отпуск. Менеджер Андреевой тогда объяснила, что артистка не появляется на светских мероприятиях из-за декрета.

Чем сейчас занимается Паулина Андреева

В этом году году Паулина Андреева вернулась на сцену. 28 марта она была замечена в МХТ на мероприятии Художественного театра, а спустя два дня появилась на премьере сериала «Актрисы» в компании мужа.

Осенью 2023 года она исполняла ведущие роли сразу в нескольких постановках МХТ им. Чехова: «№ 13D», «Сирано де Бержерак» и «Поколение Маугли».

При этом актрису можно увидеть не только на сцене МХТ. Она также приняла участие в спектакле «Поле», премьера которого состоялась в Музее Москвы.

Андреева продолжает сниматься в кино. Сейчас в работе находится драма Сони Карпуниной «Как дети».

В 2025 году ожидается премьера мюзикла «Пророк», посвященного жизни Александра Пушкина, в котором Андреева исполнит роль Авдотьи Голицыной.

Читайте также:

Дача в Барвихе, любовь к машинам, ГУЛАГ: как живет актриса Елена Валюшкина

«Это был страшный период в жизни»: куда пропала актриса Эвелина Бледанс

Четыре брака, измены, осуждение Шевчука: как сейчас живет Николай Фоменко