Евровидение по-русски: представители России и их победы

В мае 2021 года Россия в 23-й раз поднимется на сцену Евровидения. Конкурс состоится в Роттердаме и станет 65-м по счёту. NEWS.ru решил вспомнить всех тех, кто из РФ выступал на главном музыкальном конкурсе Европы, и спросил у экспертов, кто, по их мнению, стал лучшим за всю историю участия нашей страны в Евровидении.

Первая: мифическая Юдифь

Россия впервые приняла участие в Евровидении в 1994 году. Представительницу от страны выбрали в рамках национального финала. В Дублин поехала Юдифь — певица Мария Кац с песней «Вечный странник».

Её образ был аллюзией к картине Климента «Юдифь»: платье-трансформер создал Павел Каплевич.

Молодая певица заняла девятое место, которое посчитали провалом. Однако спустя годы Кац реабилитировали, а попадание в топ-10 самого масштабного конкурса планеты считается успехом.

Мистер Евровидение: плагиат короля

В 1995 году Россию представил Филипп Киркоров. Его песня «Вечный странник» на слова Ильи Резника и музыку Ильи Бершадского не произвела впечатления в Европе. И даже образ, созданный Валентином Юдашкиным, не помог набрать большое количество баллов.

Поп-король получил лишь 17 баллов и занял 17 место. До 2018 года это был худший результат России на конкурсе.

Не обошлось без плагиата, или как это модно называть, ремейка. Позже оказалось, что его песня напоминает Buna Seara Stelelor Анастасии Лазарюк из Молдавии. Европейский вещательный союз не стал наказывать Киркорова лишением баллов, так как на результаты конкурса это всё равно не повлияло бы.

Однако Евровидение знает российского артиста не как плагиатчика или неудачника. Он стал продюсером и автором песен многих успешных заявок не только для России.

Он создал Dream Team, состоящую из него и двух греческих мастеров: композитора Димитроса Контопулоса и режиссёра Фокаса Евангилиноса. Международная команда добилась немалых успехов на конкурсе.

В 2007 году Дмитрий Колдун от Белоруссии занял шестое место.

В 2008 году Ани Лорак от Украины — второе место.

В 2013 году Фарид Мамедов от Азербайдажана — второе место.

В 2014 году сёстры Толмачёвы от России — седьмое место.

В 2016 году Сергей Лазарев от России — третье место.

В 2018 году DoReDos от Молдавии — 10 место.

В 2019 году Сергей Лазарев от России — третье место.

В 2021 году Киркоров и его команда готовят Наталью Гордиенко, которая представит Молдавию с песней Sugar.

Евровидение без России: Россия без Евровидения

В 1996 году Россия не приняла участие в конкурсе из-за низких результатов в предыдущем году. До введения полуфиналов страны, которые набирали низкие баллы, пропускали состязание, а на их место приходили те государства, которые пропустили конкурс в прошлом году или новички.

По той же причине Россия пропустила конкурс в 1998 году и отказалась транслировать его, а это было обязательным условием участия в следующем году. Таким образом, Евровидение не увидело Россию и в 1999 году.

Но песни с этих конкурсов в стране знает практически каждый: Diva (израильская певица Dana International) и Maria Magdalena (хорватская участница Doris) получили русский текст в исполнении Филиппа Киркорова.

В 2017 году Евровидение проходило на Украине. Российскую участницу Юлию Самойлову не пустили в страну из-за посещения Крыма. Её песню Flame is Burning так и не услышали на большой сцене конкурса, но в итоговый альбом включили.

Примадонна о примадонне: Алла Пугачёва уехала без победы

В 1997 году Россию на конкурсе должен был представить Валерий Меладзе с песней Аллы Пугачёвой «Примадонна». Однако из-за болезни исполнителя на Евровидение поехала сама примадонна.

Песня также не впечатлила европейского зрителя, и Пугачёва уехала с 15-м местом.

Нулевые: победа, украденные баллы и московское Евровидение

В 2000 году Европейский вещательный союз вновь изменил правила конкурса: любая страна получила право исполнять песни на любом языке.

Россию представила 16-летняя Алсу с песней Solo. Первый триумф нашей страны — второе место.

В 2003 году весь мир сказал «Wow» — Россию на конкурсе представила мегапопулярная группа «Тату». Лена Катина и Юля Волкова спели на русском — «Не верь, не бойся».

Организаторы умоляли Катину и Волкову не целоваться в прямом эфире, потому что конкурс смотрят дети.

Кто бы мог подумать тогда, но через 10 лет певица из Финляндии поцеловалась со своей бэк-вокалисткой в конце номера, а в 2014-м победила «бородатая женщина» Кончита Вурст.

Евровидение 2003 года называют историческим. Три страны — Турция, Бельгия и Россия до последней минуты боролись за первое место. В итоге победила Сертаб Эренер из Турции, а российский дуэт оказался на третьем месте.

18 лет назад каждая страна могла сама выбирать тип голосования: баллы отдавали или телезрители, или жюри. В самый последний момент Великобритания и Ирландия заменили зрительское на профессиональное, объяснив это сбоем телефонной сети, по которой принимали голоса. В итоге Россия в 2003 году получила от этих стран ноль баллов.

Позже стало известно, что голоса принимались и в этих государствах лидировала Россия, что обеспечило бы ей максимальные оценки. До первого места «Тату» не хватило трёх баллов. То есть от Великобритании и Ирландии России хватило бы и четырёх баллов, чтобы привезти Евровидение в Россию.

2006, 2007 и 2008 годы оказались для России самыми удачными. В 2006 году Дима Билан с песней Never Let You Go занял второе место.

В 2007-м группа «Серебро» с Song#1 — третье место.

В 2008 году Россия победила. Вторая поездка Димы Билана с песней Believe стала триумфальной. Певец привёз Евровидение в Москву.

В 2009-м самая большая сцена за всю историю, самый дорогой конкурс на тот момент. Россию представила Анастасия Приходько с «Мамо» — 10 место.

Россия не пропускала конкурсы в нулевые, но остальные годы были менее удачными.

В 2001 году группа «Мумий Тролль» с песней Lady Alpine Blue заняла 12 место.

В 2002 году «Премьер-министр» с Northen Girl — 10 место.

В 2004 году Юлия Савичева с Believe Me — 11 место.

Второе десятилетие и начало третьего: политика на конкурсе и рекорды России

Второе десятилетие для России на Евровидении началось неудачно.

В 2010 году Пётр Налич со своей группой спел Lost and Forgotten и занял 11 место.

В 2011 году Россия оказалась ещё ниже — на 16 месте. Его принёс Алексей Воробьёв с песней Get You.

Самыми удачными годами для России с 2010-го по 2019-й оказались 2012-й и 2015-й.

В 2012 году настоящий фурор произвели «Бурановские бабушки» с песней Party For Everybody на удмуртском и английском языках. Они заняли второе место.

Полина Гагарина в 2015 году спела Million Voices и получила второе место. Никто не ожидал такого результата, ведь после событий в Крыму в 2014 году все были уверены: Европа не будет голосовать за Россию.

В 2013 году Россия заняла пятое место. Страну представила победительница «Голоса» Дина Гарипова с песней What If.

В 2014 году от России выступили триумфаторы детского Евровидения-2006 — сёстры Толмачёвы с песней Shine. Впервые за всю историю на взрослом конкурсе выступили победители детского. Россия оказалась на седьмом месте.

В 2016 году никто не сомневался в победе Сергея Лазарева и его You are the only one. Букмекерские конторы в один голос прочили ему первое место. Журналисты до конкурса и во время пресс-конференций уже во время Евровидения открыто называли Лазарева победителем и спрашивали у российской стороны детали организации конкурса следующего года.

Лазарев действительно победил — в зрительском голосовании. Все голосующие страны отдали ему баллы, а 29 государств — высшую оценку. Но жюри стран-участников не были так щедры — зачастую российский певец получал ноль.

В итоге Лазарев смог подняться только на третье место.

В 2019 году он вновь покорял Евровидение и повторил свой результат с песней Scream.

2018 год — худший для России. Страну со второй попытки представила Юлия Самойлова с песней I Won't Break и не вышла в финал, заняв лишь 15 место в полуфинале.

В 2020 году Россию должна была представить песня Uno группы Little Big. Букмекеры поставили нашу заявку в тройку. Но всё сорвалось из-за пандемии коронавируса — Евровидение отменили.

Клип на песню побил рекорд YouTube-канала конкурса — ролик за три месяца набрал 134 миллиона просмотров и стал самым популярным среди всех видео. Эту планку он держит до сих пор.

Евровидение по-русски: мнение экспертов

Критик Сергей Соседов назвал лучшими за всё время обе заявки Димы Билана. Эксперт особо отметил выступление 2006 года, когда на сцене вместе с исполнителем был рояль, а в конце номера из него появилась балерина.

Первый раз была вообще «ломовая» песня. Ему не дали первое место из-за политики, я так думаю. Оба выступления были великолепными: музыка, аранжировки, исполнение, постановки. Все остальные были «туда-сюда», особо никто не произвёл впечатление, хотя все выступали хорошо и достойно. Пожалуй, только «Тату» выступили неважно, до третьего места им было далеко, мягко говоря, — сказал Соседов.

Радиоведущий, Eurovision-блогер Максим Королёв счёл победу Билана неубедительной и назвал лучшей заявкой России «Бурановских бабушек».

Они совместили в своём выступлении всё, что мы могли представить Европе. Здесь была и фольклорная тематика, и классная танцевальная аранжировка, и доброе, милое выступление. Я общаюсь с журналистами из других стран, они до сих пор помнят бабушек и называют их лучшими, кого представила Россия, — отметил Королёв.

Первая участница от России Мария Кац назвала лучшей заявкой страны выступление Алсу, а также отметила первое появление Билана и Савичеву.

Алсу была юная, свежая и что-то такое привнесла — она мне очень понравилась. Первое выступление Билана с роялем и балериной — очень хорошо. У Савичевой была песня замечательная, — отметила Кац.