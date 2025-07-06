Верховный лидер Ирана появился на публике впервые за долгое время

Верховный лидер Ирана появился на публике впервые за долгое время

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял участие в траурной церемонии, посвященной ночи Ашуры, которая прошла в мавзолее имама Хомейни, сообщает агентство IRNA. Это его первое публичное появление за длительный период.

Появление аятоллы Хаменеи, лидера Исламской революции, на траурной церемонии в ночь Ашуры в мавзолее имама Хомейни, — говорится в сообщении источника.

Ашура считается одним из самых значимых дней в шиитском исламе. Он посвящен памяти имама Хусейна — внука пророка Мухаммеда, погибшего мученической смертью в VII веке. В 2025 году день Ашуры выпал на 5 июля. Траурное мероприятие, на котором появился Хаменеи, прошло в усыпальнице основателя Исламской Республики — аятоллы Рухоллы Хомейни, где похоронены он сам и члены его семьи.

Ранее американский журналист Такер Карлсон провел эксклюзивное интервью с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Вскоре после беседы с иранским лидером Карлсон выразил намерение взять интервью у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы представить разные точки зрения на ближневосточный конфликт. По словам журналиста, материал с Пезешкианом будет опубликован в ближайшее время.