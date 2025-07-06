«Киев обречен»: на Западе назвали дату поражения Украины без ракет от США

«Киев обречен»: на Западе назвали дату поражения Украины без ракет от США Bild: Киев без американских ракет Patriot и HIMARS обречен на поражение к осени

Украина обречена на поражение, если прекратятся поставки американских ракет, написал немецкий военный эксперт Томас Тайнер в газете Bild. По его словам, ПВО потеряет дееспособность через одну-две недели без поставок снарядов, а HIMARS хватит только до сентября.

Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября, — считает Тайнер.

Он также отметил, что время, которое смогут продержаться комплексы Patriot без новых поставок, зависит от интенсивности российских ударов. Если целей будет много, то остатки запасов могут быть потрачены за неделю, после чего Киев станет беззащитен.

Тайнер добавил, что, оставшись без Patriot, Киев будет вынужден вывести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т. По его мнению, они станут легкими целями для российских беспилотников и ракет.

Ранее западные СМИ отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский начал благодарить американского лидера Дональда Трампа и льстить ему в каждом публичном заявлении. Журналисты заметили, что это происходит на фоне опасений Киева потерять поддержку Вашингтона.