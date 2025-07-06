Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ

Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ Консультант Жуховицкий заявил, что Киргизия больше не выдает паспорта россиянам

Власти Киргизии временно остановили выдачу гражданства россиянам, написал в Telegram-канале консультант по паспортам республики Михаил Жуховицкий. По его словам, документы невозможно получить по заявкам, оставленным после 24 января. Жуховицкий призвал «забыть про Киргизию».

Забудьте про Киргизию. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый «кидок», — заявил специалист.

Оформление паспортов Киргизии позволяло гражданам РФ открывать банковские счета, получать визы и заниматься бизнесом в других странах. Однако, как обратил внимание Жуховицкий, с января Государственный комитет национальной безопасности и МВД республики не одобрили ни одной заявки от россиян.

Ранее в пресс-центре МВД России напомнили, что граждане должны менять паспорт, если их внешность сильно изменилась вследствие перенесенного заболевания или пластической операции. Документ также будет считаться непригодным при нарушении элементов защиты бланка.