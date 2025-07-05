Россиянам напомнили, в каких случаях они обязаны менять паспорт В МВД напомнили о необходимости смены паспорта России при изменении внешности

Граждане России должны менять паспорт, если их внешность сильно изменилась вследствие перенесенного заболевания или пластической операции, сообщили в пресс-центре МВД России. Документ также будет считаться непригодным при нарушении элементов защиты бланка, в результате которого невозможно установить подлинность или обеспечить защиту от изменения содержимого.

Замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством, — объяснили в ведомстве.

Кроме того, паспорт становится недействительным в тех случаях, когда невозможно однозначно визуально считать его реквизиты или другие сведения. Документ также подлежит замене, если отсутствует хотя бы одна страница или ее часть.

Ранее суд в Краснодарском крае обязал МВД выплатить двум местным жителям компенсацию в размере более 200 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд. Семейная пара не смогла вылететь в отпуск из-за ошибки в графе «пол» в заграничном паспорте супруги. В документе было указано «м» вместо «ж».