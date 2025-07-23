Известный блогер решил отказаться от российского гражданства

Известный видеоблогер Дмитрий Ларин, использующий также фамилию Уткин, сообщил о своих планах по отказу от гражданства РФ. В интервью YouTube-каналу «Книжный чел» он признался в желании отказаться от российского паспорта. Ларин уточнил, что намерен сделать это, как только появится такая возможность.

Блогер не скрывает, что одним из главных мотивов для этого шага является опасение по поводу возможной экстрадиции в Россию. Дмитрий Ларин подтвердил, что уже имеет гражданство других государств, однако не стал раскрывать их наименования. По его словам, он активно рассматривает получение дополнительных документов, чтобы «максимально укрепить свою безопасность».

Напомним, видеоблогер покинул Россию в ноябре 2021 года. В январе 2025-го в СМИ обсуждалась информация о том, что Ларину может грозить до семи лет лишения свободы. Эти сообщения были связаны с его антироссийскими высказываниями, прозвучавшими в интервью журналистке Ксении Собчак в 2023 году.

Ранее американский блогер IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) сообщил, что хочет приехать в Россию. Среди его поклонников насчитывается более 70 млн человек.