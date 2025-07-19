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19 июля 2025 в 14:52

Блогер-миллионник из США намерен объехать Россию

Американский блогер Даррен Уоткинс сообщил о планах объехать Россию

Даррен Уоткинс Даррен Уоткинс Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский блогер IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией свыше 70 миллионов человек планирует приехать в Россию, передает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что сейчас блогер изучает варианты, как можно реализовать эти планы.

На данный момент Уоткинс находится в Польше. В июле блогер объехал Восточную Европу, теперь он готовится посетить Россию и Азию. В данный момент IShowSpeed обсуждает возможность встречи с российскими блогерами, утверждают авторы поста.

По сведениям канала, стример рассматривает два варианта маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи и от Москвы до Екатеринбурга. Из столицы Урала блогер может отправиться в Азию.

Ранее сообщалось, что житель США Тимофей Холлар приехал в Россию на три недели и остался под глубоким впечатлением от страны. Молодой человек, выросший в американском Денвере, посетил Санкт-Петербург, Ярославль и Ростов Великий. По его словам, особенно его поразила архитектура, работа общественного транспорта и доброжелательность людей.

До этого американский блогер Джозеф Стивен Роуз поделился впечатлениями от ночной прогулки по Санкт-Петербургу. Он отметил, что нигде в мире не чувствовал себя так безопасно, как в России. Кроме того, блогер удивился, как спокойно местные жители ходят по отдаленным улицам в одиночку даже ночью.

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