Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину

Полиция инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором жительница Краснодара рвет свой российский паспорт и заявляет об отказе от гражданства, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. Инцидент произошел в Музыкальном районе города.

В ходе мониторинга в сети Интернет выявлена публикация, на которой женщина уничтожает свой российский паспорт и устно отказывается от гражданства. Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина уже имеет административные правонарушения. Ранее ее привлекали за мелкое хулиганство и дискредитацию российской армии.

Ранее российский блогер и бодибилдер Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сжег свой гражданский паспорт в пустыне в США, после чего спел украинский гимн. Он назвал себя человеком без родины и флага, а также заявил, что не хочет, чтобы его что-то связывало с Россией и российской культурой. Позже он разместил видеоролик с обвинениями в адрес российских военных.