Поездка пары в Таиланд сорвалась из-за одной буквы в загранпаспорте МВД обязали выплатить паре из Краснодарского края компенсацию за срыв поездки

Суд в Краснодарском крае обязал МВД выплатить двум местным жителям компенсацию в размере более 200 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд, передает «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции. В частности, семейная пара не смогла вылететь в отпуск из-за одной ошибки в графе «пол» в заграничном паспорте супруги — пограничники не пустили ее, так как в документе было указано «м» вместо «ж».

Ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (п. 147.3 Административного регламента МВД), — сообщили в суде.

До этого стало известно, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Как сообщила пресс-служба консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, такое же решение ранее приняли еще ряд стран — в их числе Дания, Франция, Чехия и Эстония. В связи с этим в ведомстве призвали граждан России своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.