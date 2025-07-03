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03 июля 2025 в 14:32

Поездка пары в Таиланд сорвалась из-за одной буквы в загранпаспорте

МВД обязали выплатить паре из Краснодарского края компенсацию за срыв поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Краснодарском крае обязал МВД выплатить двум местным жителям компенсацию в размере более 200 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд, передает «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции. В частности, семейная пара не смогла вылететь в отпуск из-за одной ошибки в графе «пол» в заграничном паспорте супруги — пограничники не пустили ее, так как в документе было указано «м» вместо «ж».

Ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (п. 147.3 Административного регламента МВД), — сообщили в суде.

До этого стало известно, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Как сообщила пресс-служба консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, такое же решение ранее приняли еще ряд стран — в их числе Дания, Франция, Чехия и Эстония. В связи с этим в ведомстве призвали граждан России своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.

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