Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома

Жильцы дома, который частично обрушился в Астрахани, подали уже 53 заявления на получение компенсаций, написал в Telegram-канале глава города Игорь Редькин. Он подчеркнул, что власти уже приступили к работе по единовременным выплатам. Кроме того, продолжает работу пункт временного размещения, где находятся шесть человек.

Сегодня же приступили к работе по единовременным выплатам на основании заявлений граждан. На данный момент таких обращений 53, — говорится в сообщении.

Редькин добавил, что межведомственная комиссия по детальному обследованию уцелевших подъездов также завершила работу. Скоро будет вынесено решение по допуску собственников домой.

В настоящее время готовится соответствующий акт. Как только его получим, у нас появится право снять ограничения доступа в жилые помещения, — заключил глава города.

Обрушение подъезда произошло в Астрахани утром 28 июля. Спасатели завершили работы по разбору конструкций частично обрушившегося жилого дома на следующий день. Как уточнил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Землянский, пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.