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29 июля 2025 в 08:58

Спасатели завершили разбор завалов после обрушения дома в Астрахани

Фото: t.me/mchs_official*

Спасатели завершили работы по разбору конструкций частично обрушившегося жилого дома в Астрахани, заявил начальник ГУ МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.

На месте обрушения работы по расчистке завалов завершены. На месте завалов не обнаружено пострадавших, все работы выполнены в полном объеме, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во время обрушения пятиэтажки одна из стен рухнула на местную жительницу Валентину Гуренко. Она рассказала, что ей удалось спастись благодаря своей собаке Жоре. По словам женщины, пес помог ей выбраться из разрушающегося здания.

До этого стало известно, что жильцам дома будут выплачены компенсации в размере 15 650 рублей. Как отметил пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин, в случае полной утраты имущества власти выплатят около 156 тысяч рублей, а при частичной — около 74 тысяч рублей.

Обрушение подъезда в доме на улице Ляхова произошло утром 28 июля. Пятиэтажка еще в прошлом году была официально признана аварийной. До обрушения успели расселить 94 квартиры из 131. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, уничтожение имущества по неосторожности».

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