Власти раскрыли размер компенсаций из-за ЧП в Астрахани Жильцам обрушившегося в Астрахани дома выплатят до 156 тысяч рублей

Жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани будут выплачены компенсации, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, максимальная сумма составляет около 156 тысяч рублей.

По мере поступления заявлений жильцам будут выплачены по 15650 рублей. В случае полной утраты имущества — около 156 тысяч рублей, при частичной — около 74 тысяч рублей, — сказал он.

Обрушение подъезда произошло утром 28 июля. Пострадали минимум три человека. От МЧС в работах задействованы 207 специалистов и 50 единиц техники, в том числе три кинологических расчета. На данный момент разобрано и вывезено 60 кубометров обломков и мусора. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, уничтожение имущества по неосторожности».

Ранее глава МЧС России Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Саратове. Министр также распорядился круглосуточно охранять дом, а после проверки — пустить жильцов за документами и вещами.