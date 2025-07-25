Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Саратове. Министр также распорядился круглосуточно охранять дом, а после проверки — пустить жильцов за документами и вещами, пишет ТАСС.

Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества, — отметил он.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля из-за утечки газа. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали девять. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что на территории всего региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что такое решение принято для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий ЧП.