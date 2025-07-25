Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 19:07

Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Глава МЧС России Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Саратове. Министр также распорядился круглосуточно охранять дом, а после проверки — пустить жильцов за документами и вещами, пишет ТАСС.

Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества, — отметил он.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля из-за утечки газа. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали девять. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что на территории всего региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что такое решение принято для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий ЧП.

взрывы
дома
Саратов
пострадавшие
выплаты
Александр Куренков
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойник сына, белые голуби, молебен: как прошел день памяти Высоцкого
В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.