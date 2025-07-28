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28 июля 2025 в 23:42

Стена обрушившегося в Астрахани дома рухнула на женщину

Жительница Астрахани рассказала, что во время ЧП на нее обрушилась стена дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного аварийного дома на улице Ляхова, во время которого одна из стен рухнула на местную жительницу Валентину Гуренко. Она рассказала ТАСС, как ей удалось спастись благодаря своей собаке Жоре.

Я на кухне готовила обед. Услышала треск в комнатах... Стена рухнула на меня, и меня волной отбросило в коридор. Это меня и спасло, — поделилась женщина.

По ее словам, пес помог ей выбраться из разрушающегося здания. Жительница дома и ее спаситель не пострадали, хотя, как призналась Гуренко, Жора получил много сочувствия от очевидцев.

В результате ЧС эвакуированы 16 человек, спасатели продолжают разбирать завалы вручную. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и повреждении имущества. Власти ввели режим ЧС и пообещали компенсации собственникам пострадавших квартир.

Ранее сообщалось, что жильцам дома, который частично обрушился в Астрахани, могут разрешить пройти в квартиры после разбора завалов. В настоящее время дом оцеплен, на месте работают 207 специалистов, 50 единиц техники, в том числе три кинологических расчета.

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