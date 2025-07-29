Правительство Таиланда раскрыло ущерб от конфликта с Камбоджей Правительство Таиланда: ущерб от конфликта с Камбоджей составил $300 млн

Правительство Таиланда предварительно оценило экономические потери от пограничного конфликта с Камбоджей в сумму свыше $300 млн (более 23 млрд рублей), сообщает Reuters. Как заявил вице-премьер и министр финансов Пхичай Чунхавачира, окончательный ущерб может оказаться значительно выше.

На восстановительные работы после пятидневных вооруженных столкновений в приграничных районах таиландские власти готовы направить $618 млн. По данным журналистов, эти средства пойдут на ликвидацию последствий боевых действий вдоль камбоджийско-таиландской границы.

Ранее Таиланд начал военную операцию «Война за землю» против Камбоджи. В командовании отметили, что ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки велись как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.

Между тем в понедельник, 28 июля, стало известно, что Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня. Посредником на переговорах выступил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.