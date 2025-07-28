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28 июля 2025 в 13:37

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня

Премьер Малайзии Ибрагим: Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press

Таиланд и Камбоджа в ходе переговоров условились в ближайшее время прекратить огонь, заявил на пресс-конференции выступивший в качестве посредника премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Так он прокомментировал итоги переговоров в Куала-Лумпуре, передает Reuters.

Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, — подчеркнул Ибрагим.

Ранее Таиланд начал военную операцию «Война за землю» против Камбоджи, сообщили журналисты. В командовании отметили, что ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки велись как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.

Позже правительство Таиланда сообщило о гибели 22 человек, 14 мирных жителей и восьми военных в ходе конфликта с Камбоджей. В заявлении также говорилось о 140 пострадавших, среди которых 37 гражданских и 103 военных.

Позже премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что стороны договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня. При этом в качестве дипломатического посредника выступил президент США Дональд Трамп.

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Малайзия
переговоры
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