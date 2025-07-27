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27 июля 2025 в 12:30

Премьер Камбоджи объявил о прекращении огня с Таиландом

Премьер Манет: Камбоджа и Таиланд заключили перемирие при посредничестве Трампа

Хун Манет Хун Манет Фото: Sovannara/XinHua/Global Look Press

Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при дипломатическом посредничестве президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам премьера, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил приверженность миру.

Он (Трамп. — NEWS.ru) не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон, — написал Манет.

В ходе двусторонних консультаций Манет проинформировал американского лидера о полной готовности к немедленному прекращению огня. Трамп, проведя параллельные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечайчаем, добился аналогичных гарантий и от тайской стороны.

Для практической реализации договоренностей создан трехсторонний координационный механизм. Камбоджийский вице-премьер и министр иностранных дел Прак Сокхон получил указание напрямую взаимодействовать с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Таиланда Маритом Сангиампхонгом.

Цель состоит в том, чтобы как можно скорее реализовать согласованные принципы, чтобы положить конец дальнейшим жертвам и страданиям среди военнослужащих и гражданского населения, — подчеркнул Манет.

Ранее Вечайчай подтвердил, что Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей. Однако, добавил он, власти хотят увидеть «искреннее намерение» второй стороны.

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Дональд Трамп
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