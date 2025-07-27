Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при одном условии Вице-премьер Таиланда Вечайчай подтвердил готовность к перемирию с Камбоджей

Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Однако, добавил он, власти хотят увидеть «искреннее намерение» второй стороны.

У меня был разговор с президентом [США Дональдом] Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи, — отметил он.

Политик добавил, что Таиланд хочет как можно скорее приступить к переговорам по поводу прекращения огня. Бангкок стремится к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены таиландской морской пехотой. После столкновения с противником военнослужащие Таиланда начали операцию по спасению жителей из района, который подвергся нападению камбоджийских войск.

До этого стало известно, что в результате атаки тайской армии на приграничную провинцию Поусат в Камбодже погибли по меньшей мере 13 человек, более 70 человек получили ранения. Среди погибших — пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц.