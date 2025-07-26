Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены

Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены ВС Камбоджи провалили вторжение на территорию провинции Трат в Таиланде

Камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, передает The Reporters. Однако они были отброшены обратно на свою территорию таиландской морской пехотой.

По информации командования сил безопасности, сегодня около 07.30 утра (03.00 мск) камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах на территории административного района Бан Чамрак и открыли огонь по позициям военнослужащих Таиланда, — говорится в сообщении.

Среди таиландских военных пострадавших нет. После столкновения с противником военнослужащие начали операцию по спасению жителей из района, который подвергся нападению камбоджийских войск. В первые часы после нападения 75% населения было эвакуировано в безопасные места.

На данный момент камбоджийская сторона не предоставила никакой информации по этому поводу.

Ранее в России оценили вероятность войны между Камбоджей и Таиландом. По мнению эксперта Александра Королева, противостояние между странами на границе будет продолжаться, но до полномасштабного конфликта дело не дойдет. Он считает, что вооруженные силы обеих сторон не могут вести крупномасштабные военные действия, а их экономики тесно связаны и зависят от иностранных капиталовложений и туристической отрасли.