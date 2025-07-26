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26 июля 2025 в 06:47

Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу

В Камбодже 13 человек погибли из-за удара войск Таиланда

Фото: Игорь Броварник/ТАСС

В результате атаки тайской армии на приграничную провинцию Поусат в Камбодже погибли по меньшей мере 13 человек, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные министерства национальной обороны Камбоджи. Издание уточнило, что более 70 человек получили ранения.

По словам пресс-секретаря министерства, генерал-лейтенанта Мали Сочхеата, среди погибших — пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц. Атака произошла ранним утром 26 июля и сопровождалась массированным артиллерийским обстрелом со стороны Таиланда.

В результате ранения получили 21 солдат и свыше 50 мирных жителей. В ответ на продолжающуюся третий день эскалацию боевых действий камбоджийские власти эвакуировали более 35 тысяч граждан из зон повышенного риска в провинциях Прэахвихеар, Оддар-Миенчей и Поусат.

Ранее замдиректора Центра комплексного изучения международных миграционных процессов НИУ ВШЭ Александр Королев заявил, что конфликт на границе Камбоджи и Таиланда продолжится еще некоторое время, однако в настоящую войну не перерастет. По его мнению, армии обеих стран не готовы к масштабным боевым действиям, а их экономики взаимозависимы и зависят от иностранных инвестиций и туризма.

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