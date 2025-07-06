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06 июля 2025 в 10:15

Трампа предупредили о проклятии Зеленского

Политолог Марков: Трампа ждет политическая катастрофа из-за дружбы с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если глава Белого дома Дональд Трамп продолжит позитивный диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, то американского лидера может ждать политическая катастрофа, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Именно так он отреагировал на слова лидера США, который сказал, что у него случился лучший разговор с Зеленским за последнее время.

Трамп назвал разговор с Зеленским лучшим за все время. И это огромная ошибка Трампа. Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, начинает движение к своей собственной политической катастрофе, — написал политолог.

Марков напомнил, что дружба с Зеленским уже приводила к полному политическому краху других политических деятелей. В качестве примера он привел предыдущего американского лидера Джо Байдена, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее испанские СМИ обратили внимание на изменение риторики Зеленского в адрес Трампа. По наблюдениям журналистов, глава украинского государства стал регулярно выражать благодарность и делать комплименты американскому коллеге в своих публичных выступлениях. Такое поведение связывают с растущими опасениями Киева по поводу возможного сокращения американской поддержки.

Сергей Марков
США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
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