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06 июля 2025 в 10:47

В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»

JW: Запад закрывает глаза на милитаризацию украинцев под началом «Азова»

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные государства закрывают глаза на деятельность украинского неонацистского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), под началом которого проходит милитаризация населения страны, пишет немецкое издание Junge Welt. По словам журналистов, вместе с тем на Западе в СМИ и аналитических кругах продолжает распространяться ложь о «деполитизации» формирования.

В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о «деполитизации» полка «Азов», они способствуют полной милитаризации украинского общества, — говорится в материале.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что члены «Азова» грабят мирное население и приобретают элитную жилую недвижимость. Финансовое благосостояние бойцов полка является причиной больших вопросов, подчеркнул бывший парламентарий.

Также украинские журналисты заявили, что в рядах полка назрел серьезный раскол. По их словам, конфронтация вышла в публичное поле после того, как был избит майор 12-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Коринович.

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