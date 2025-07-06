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06 июля 2025 в 10:56

Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду

В Китае 19 детей отравились свинцом в частном детском саду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В частном детском саду китайской провинции Ганьсу произошло массовое отравление детей свинцом, сообщает издание Shanghai Zhebao. Госпитализированы не менее 19 малышей, у части из них показатели токсичного элемента в крови превысили допустимые нормы почти вдвое.

Согласно медицинским заключениям, у ряда детей уровень свинца достигал 400 мкг/л при максимально допустимом пороге в 250 мкг/л. Родители пострадавших рассказали, что их дети на протяжении нескольких месяцев жаловались на спазмы, боли в животе, слабость в ногах, а также испытывали тошноту и диарею.

Предварительно установлено, что причиной отравления могли стать некие пищевые добавки, использованные в учреждении. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении директора детского сада. Местные власти сформировали специальную рабочую группу, чтобы выяснить точный источник загрязнения и проверить аналогичные учреждения в регионе. Подробности о составе добавок и поставщиках пока не разглашаются.

Ранее прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование массового отравления в местном развлекательном заведении, где пострадали школьники после выпускного. С 25 июня зафиксированы множественные обращения за медицинской помощью с симптомами пищевой интоксикации. На данный момент ведомство устанавливает все факты, связанные с произошедшим.

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