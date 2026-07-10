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10 июля 2026 в 18:00

«Болезни-всадники» добрались до 37% взрослых россиян

Голикова: 37% взрослых россиян болеют «болезнями-всадниками»

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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«Болезни-всадники» наблюдаются у 37% взрослого населения России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». По ее словам, которые приводит РИА Новости, в список таких недугов входят рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, нейродегенеративные заболевания.

Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали, — «болезни-всадники». Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны, — заявила Голикова.

Зампред правительства РФ отметила, что такая статистика не должна стать поводом для отчаяния. Все эти болезни не развиваются за несколько часов или дней. Чтобы у человека возникли они, необходимо больше времени.

Ранее Голикова также раскрыла статистику россиян, которые правильно питаются. По ее словам, всего 17% опрошенных граждан употребляют здоровую пищу.

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