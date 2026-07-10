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10 июля 2026 в 12:06

По Москве раскидали отравленные куски курицы

SHOT: неизвестные раскидали отраву для животных в Москве и Подмосковье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Неизвестные раскидали по разным районам Москвы и Подмосковья подозрительные куски курицы, фарш, колбасу и сосиски, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации авторов, животным, которые съели эту еду, понадобилась помощь ветеринаров. Зоозащитники считают, что в пищу добавили отраву.

Очевидцы заявили, что ядовитые приманки обнаружили в Зеленограде, Солнечногорске, Балашихе, Митино, Подольске и деревне Пучково. По их словам, люди уже находили тела погибших кошек, собак и кротов. У животных, оставшихся в живых, появились рвота, слюнотечение, вялость и судороги.

По данным канала, жители опасаются за безопасность не только животных, но и маленьких детей. Специалисты посоветовали присматривать за питомцами во время прогулок, не давать им есть что-то с улицы и не трогать руками найденные приманки. Со слов экспертов, при обнаружении таких приманок нужно сразу связаться с полицией.

Ранее суд приговорил живодера Сергея Пая к лишению свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он похищал и жестоко убивал собак в Новой Москве. По его словам, он пошел на преступление, чтобы добыть «лечебный жир».

Москва
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