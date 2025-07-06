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06 июля 2025 в 10:53

Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду

Беженка заявила, что выжила после удара БПЛА ВСУ благодаря виноградной лозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Дзержинска, вынужденная покинуть свой дом, заявила, что в один из дней ее спасла виноградная лоза от удара дрона ВСУ. В разговоре с РИА Новости она сообщила, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал жилое здание, однако взрывное устройство зацепилось за виноградную арку.

Мой [муж] пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами <…> и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс, — заявила беженка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки столицы украинскими вооруженными силами. По его данным, противник использовал беспилотный летательный аппарат, который был своевременно уничтожен системами противовоздушной обороны. Позднее был нейтрализован еще один дрон, направлявшийся в сторону города.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на Энгельс пострадали свыше 25 жилых помещений и более десяти транспортных средств. Основные повреждения, по словам главы региона, заключаются в разбитых оконных конструкциях. Бусаргин заверил, что региональные власти окажут необходимую материальную поддержку пострадавшим собственникам жилья.

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