Президент Польши отменил соцвыплаты для одной категории украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий. Как он уточнил, на предыдущий принятый сеймом Польши закон о помощи беженцам политик наложил вето, так как в нем полагались социальные пособия вне зависимости от трудовой активности.

Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Он предполагает среди прочего зависимость выплат пособия 800+ (800 злотых, примерно 18 тысяч рублей. — NEWS.ru.) от профессиональной активности родителя, — рассказал Богуцкий.

Недавно Богуцкий предложил начать лишать приобретенного гражданства. С такой инициативой он выступил после того, как проживающий в стране украинский журналист и активист Виталий Мазуренко назвал польского лидера Навроцкого «паханом».

Несколькими днями ранее журналисты The Wall Street Journal информировали, что украинские беженцы могут быть высланы из США. Тысячи человек потеряют правовой статус, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит соответствующую программу. В настоящее время в стране проживают порядка 120 тысяч украинских беженцев.