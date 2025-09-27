Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 02:53

Президент Польши отменил соцвыплаты для одной категории украинцев

Президент Польши отменил соцвыплаты безработным украинцам

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий. Как он уточнил, на предыдущий принятый сеймом Польши закон о помощи беженцам политик наложил вето, так как в нем полагались социальные пособия вне зависимости от трудовой активности.

Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Он предполагает среди прочего зависимость выплат пособия 800+ (800 злотых, примерно 18 тысяч рублей. — NEWS.ru.) от профессиональной активности родителя, — рассказал Богуцкий.

Недавно Богуцкий предложил начать лишать приобретенного гражданства. С такой инициативой он выступил после того, как проживающий в стране украинский журналист и активист Виталий Мазуренко назвал польского лидера Навроцкого «паханом».

Несколькими днями ранее журналисты The Wall Street Journal информировали, что украинские беженцы могут быть высланы из США. Тысячи человек потеряют правовой статус, если администрация президента США Дональда Трампа не продлит соответствующую программу. В настоящее время в стране проживают порядка 120 тысяч украинских беженцев.

Польша
Кароль Навроцкий
украинцы
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.